Сумма закупок у подмосковных МТК за полгода составила 3,4 млрд рублей
Объём закупок госкомпаний у подмосковных малых технологических компаний по итогам первого полугодия 2025 года составил 3,4 млрд рублей. По этому показателю Подмосковье входит в топ-5 регионов страны, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
«С января по июнь этого года сумма закупок госкомпаний у малых технологических компаний из Подмосковья достигла 3,4 млрд рублей. 375 млн приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства. Всего был заключён 191 договор», – пояснила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным Корпорации МСП, МТК России заключили 5,3 тыс. договоров с госкомпаниями на 78,5 млрд рублей в рамках закупок по 223-ФЗ в первом полугодии текущего года. Треть договоров пришлась на услуги по разработке и поставке программных продуктов, 17% – на поставку оборудования.
Наибольшая концентрация МТК-поставщиков наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане. Следом по количеству МТК-поставщиков идут Московская область и Пермский край.