Сумма закупок у подмосковных МТК за полгода составила 3,4 млрд рублей

25 июля 2025, 21:07

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Объём закупок госкомпаний у подмосковных малых технологических компаний по итогам первого полугодия 2025 года составил 3,4 млрд рублей. По этому показателю Подмосковье входит в топ-5 регионов страны, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.







«С января по июнь этого года сумма закупок госкомпаний у малых технологических компаний из Подмосковья достигла 3,4 млрд рублей. 375 млн приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства. Всего был заключён 191 договор», – пояснила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.