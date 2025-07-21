Талдомский молочный завод прошёл проверку Минсельхоза Подмосковья

В Подмосковье специалисты Госветслужбы провели плановую ветеринарно-санитарную проверку на ООО «Талдомский молочный завод», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Эксперты оценили соблюдение технологий производства, качество мойки и дезинфекции оборудования, проведение санитарных дней и общее состояние помещений. Предприятие полностью соответствует установленным требованиям. Нарушений в ходе инспекции не выявлено, а все этапы производства соответствуют установленным нормам.
«Талдомский молочный завод» производит более 45 тонн продукции в месяц, включая сыры, сметану, йогурты и творог.