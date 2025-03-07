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«Главное — не злоупотреблять»: Василевский спрогнозировал бой Анкалаева и Перейры

Василевский: Анкалаев победит в бою с Перейрой
Фото: istockphoto/FOTOKITA

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Боец Магомед Анкалаев победит своего соперника Алекса Перейру в бою, который состоится уже в ближайшее воскресенье, 9 марта, в США в рамках турнира UFC 313. Такое мнение в беседе с MMA.Metaratings.ru озвучил экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский.
«Хороший бой для Анкалаева. Соперник ему удобен, и Магомед во всем превосходит Перейру. Главное – не злоупотреблять «перестрелкой» в стойке. И еще лучше работать на слабых сторонах бразильца. «Связать» его по рукам и ногам в партере. Команда нашего бойца понимает, как работать с пока еще действующим чемпионом UFC. Анкалаев заборет Перейру», — прокомментировал собеседник.
Авторы материала уточнили, что в послужном списке Анкалаева 19 побед с одной ничьей и одним поражением. У Перейры — 12 побед с двумя поражениями.

Ранее специалист оценил бой Бивола с Бетербиевым.

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#мир
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Стало известно, сколько заработает Окулов по новому контракту с «Авангардом»
Окулов по новому контракту с «Авангардом» заработает примерно 150 млн руб
07 марта 2025, 12:13

Фото: istockphoto/FotografieLink

Около 150 миллионов рублей по новому контракту с омским «Авангардом» заработает хоккеист-бомбардир Константин Окулов. Как пишет Metaratings.ru, соглашение подписано на три года.
В сезоне-2024/25 30-летний Акулов провел 24 игры в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, получив 23 очка с коэффициентом полезности « 15». Перед этим нападающий играл за «Армейцев», набрав 16 очков в 36 матчах сезона-2024/25.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ у «Авангарда» 78 баллов и шестое место турнирной таблицы Восточной конференции.

Перед этим «Вашингтон» показал клип реакции Александра Овечкина на 885-ю шайбу в НХЛ. Подробности в нашем материале.

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#мир
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#зарплаты
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«Да!»: «Вашингтон» выложил клип реакции Александра Овечкина и его команды на 885-ю шайбу в НХЛ
Александр Овечкин отпраздновал на видео криком «Да!» 885-ю шайбу в НХЛ
07 марта 2025, 05:34

Александр Овечкин с радостной командой (Фото: кадр из видео Washington Capitals в ​соцсети X)

Официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме. Эта шайба стала для 39-летнего хоккеиста 32-й в сезоне 2024/25 и вывела его на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ с 885 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки с его 894 шайбами.

На записи слышно, как Овечкин громко кричит «Да!» на русском, а один из одноклубников повторяет, что стал частью истории, поздравляя россиянина.

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#соцсети
#нхл
#александр овечкин
#спорт
#хоккей
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«Недосягаемая фигура для бойцов АСА»: Менеджер Гасанова охарактеризовал своего подопечного
Менеджер Гасанова считает его недосягаемой фигурой для других бойцов АСА
06 марта 2025, 16:58

Фото: istockphoto/klingsup

Хаджимурад Караев, менеджер чемпиона АСА Магомедрасула Гасанова, рассказал о дальнейших перспективах своего подопечного в промоушене АСА. Он считает, что тому сейчас нет равных в его дивизионе.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru Караев напомнил, что Гасанов — единственный боец лиги АСА, которому удалось защитить завоёванный пояс чемпиона четыре раза.

«Он за последние пару лет сильно вырос в медийном плане, благодаря своим противостояниям с Александром Шлеменко и другими бойцами. Магомедрасул — недосягаемая фигура для бойцов его дивизиона. Лига ищет разные варианты, чтобы проверить его силу», — сказал представитель чемпиона.

Он не исключил, что в поисках достойного соперника его подопечный перейдёт в полутяжёлый дивизион. Возможно, чемпион полусреднего веса Абубакар Вагаев поднимется в средний вес для супер-боя против Гасанова, предположил менеджер. Тогда, по мнению специалиста, это будет очень зрелищный поединок.

«Именно сейчас Магомедрасул загорелся как звезда единоборств в СНГ», – сказал Хаджимурад Караев.

В активе Магомедрасула Гасанова 21 победа и два поражения. 8 февраля на турнире АСА 183 Гасанов одержал победу единогласным решением судей над Шамилем Абдулаевым и стал победителем Гран-при АСА в среднем весе.

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#боец
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Выступающие в РПЛ Тикнизян, Севикян и Иву вызваны в сборную Армении на матчи Лиги наций
Выступающие в РПЛ Тикнизян, Севикян и Иву вызваны в сборную Армении
06 марта 2025, 16:15

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футболисты столичного «Локомотива» Наир Тикнизян и Эдгар Севикян, а также полузащитник «Рубина» Угочукву Иву получили вызов в сборную Армении на ближайшие два матча против команды Грузии. Игры пройдут в рамках розыгрыша Лиги наций 20 и 23 марта.
Об этом сообщило сетевое издание Metaratings.ru. Наверняка был бы вызван в национальную команду и Эдуард Сперцян из «Краснодара» — он является стабильным игроком основы армянской сборной. Однако в последнем матче МИР Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов» атакующий хавбек получил серьёзную травму и в ближайшее время не сможет помочь как клубу, так и национальной команде.

Сборная Армении в рамках турнира Лиги наций 20 марта примет соседей-соперников из Грузии на стадионе «Раздан» в Ереване. Ответная игра состоится в Тбилиси 23 марта. Это будут стыковые матчи за право на повышение в классе для армянской команды, которая заняла второе место в своей группе Лиги С. Сборная же Грузии будет бороться за то, чтобы остаться в Лиге В, так как она в своей группе была только третьей, пропустив вперёд украинцев и сборную Чехии.

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#турнир
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«Такой диагноз — крест на карьере»: Врач-невролог рассказал о травме Александра Емельяненко
Врач-невролог считает, что Емельяненко не сможет вернуться к боям после травмы
06 марта 2025, 14:18

Александр Емельяненко (Кадр из видео: Инстаграм @alexemelyanenko)

Накануне, 5 марта, стало известно, что Александр Емельяненко не сможет провести матч-реванш против Артёма Тарасова из-за травмы. Их противостояние по правилам бокса должно было пройти 29 марта в Минске в рамках турнира «Осьминог-5».
По словам младшего брата легендарного Последнего Императора, у него разошлись межпозвоночные диски, вылезла грыжа, полностью передавившая спинной мозг, после чего отнялись ноги. В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru практикующий врач-невролог, пожелавший сохранить анонимность, поделился соображениями о характере травмы Емельяненко-младшего, её последствиях и вероятности возвращения Александра в большой спорт.

«Если врачи назначили операцию, значит все очень плохо. Обычно неврологи до последнего стараются обойтись консервативными методами лечения. Думаю, у Александра проблема с корешками спинного нерва», — сказал специалист.

По его мнению, при таком диагнозе говорить о полноценном возвращении к тренировкам, а тем более к боям, не приходится, особенно учитывая возраст спортсмена (младшему из братьев Емельяненко 43 года - прим. ред.). Врач считает, что первые три месяца для Александра будет затруднительно будет прямо сидеть. По истечении этого срока ему назначат специальные восстановительные процедуры и лечебную физкультуру. Каждый случай, конечно, индивидуален, но возвращение травмированного бойца в большой спорт вызывает сомнения, заключил невролог.

После того, как стало известно, что Александр Емельяненко не сможет выйти на бой против Артёма Тарасова, промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко сообщил, что ему уже найдена замена. На ринг выйдет 54-летний Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу, а также депутат VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, получивший российское гражданство в 2018 году. Он заявил, что уже приступил к ежедневным тренировкам и будет готов к бою.

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