«Главное — не злоупотреблять»: Василевский спрогнозировал бой Анкалаева и Перейры

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Боец Магомед Анкалаев победит своего соперника Алекса Перейру в бою, который состоится уже в ближайшее воскресенье, 9 марта, в США в рамках турнира UFC 313. Такое мнение в беседе с MMA.Metaratings.ru озвучил экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский.
«Хороший бой для Анкалаева. Соперник ему удобен, и Магомед во всем превосходит Перейру. Главное – не злоупотреблять «перестрелкой» в стойке. И еще лучше работать на слабых сторонах бразильца. «Связать» его по рукам и ногам в партере. Команда нашего бойца понимает, как работать с пока еще действующим чемпионом UFC. Анкалаев заборет Перейру», — прокомментировал собеседник.Авторы материала уточнили, что в послужном списке Анкалаева 19 побед с одной ничьей и одним поражением. У Перейры — 12 побед с двумя поражениями.
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