«Цифровой ликбез» научит подмосковных школьников защищаться от мошенников
Стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез» от компании Яндекс, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья. На сей раз его тема – «Как мошенники придумывают истории для обмана?».
Онлайн-урок расскажет школьникам о претекстинге – мошенничестве, при котором аферисты придумывают правдоподобную историю для выманивания у человека личной информации или денег. Ещё одна цель – заставить жертву совершить нужное преступникам действие. Например, злоумышленник может притвориться администратором популярной игры, чтобы получить пароль от аккаунта.
«На уроке также расскажут, как распознать правдоподобный обман и не попасться на уловки киберпреступников. Урок проходит в формате короткого мультфильма. Видеоролик предназначен для детей от шести лет, его рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями», – пояснили в министерстве.Принять участие в проекте можно до 11 октября. Видеоматериалы размещены на сайте «Цифрового ликбеза». В конце урока можно будет оценить полученные знания и пройти тест. После этого все получат сертификат.