«Цифровой ликбез» научит подмосковных школьников защищаться от мошенников

17 сентября 2026, 20:00

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез» от компании Яндекс, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья. На сей раз его тема – «Как мошенники придумывают истории для обмана?».





Онлайн-урок расскажет школьникам о претекстинге – мошенничестве, при котором аферисты придумывают правдоподобную историю для выманивания у человека личной информации или денег. Ещё одна цель – заставить жертву совершить нужное преступникам действие. Например, злоумышленник может притвориться администратором популярной игры, чтобы получить пароль от аккаунта.

«На уроке также расскажут, как распознать правдоподобный обман и не попасться на уловки киберпреступников. Урок проходит в формате короткого мультфильма. Видеоролик предназначен для детей от шести лет, его рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями», – пояснили в министерстве.