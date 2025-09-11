Жестокое убийство 9-летней девочки-свидетеля раскрыли спустя 26 лет
Суд в Свердловской области оставил под стражей жителя Первоуральска Игоря Рухлова. Он обвиняется в убийстве 9-летней девочки, которое произошло в 1999 году. Подробности сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Рухлов пытался обжаловать меру пресечения, но суд отклонил его ходатайство. Следствие утверждает, что вечером 7 августа 1999 года подсудимый похитил и убил ребёнка в Талицком районе. По данным правоохранительных органов, девочка ранее выступала свидетелем по уголовному делу об убийстве, которое совершили два друга Рухлова.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого 22 августа. До этого он работал на частном предприятии в Первоуральске, имел семью и детей. Суд постановил, что обвиняемый останется под стражей как минимум до 11 октября 2025 года.
