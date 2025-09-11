Жестокое убийство 9-летней девочки-свидетеля раскрыли спустя 26 лет

11 сентября 2025, 17:31

Житель Первоуральска останется в СИЗО по делу об убийстве девочки в 1999 году

Фото: Istock/Akintevs

Суд в Свердловской области оставил под стражей жителя Первоуральска Игоря Рухлова. Он обвиняется в убийстве 9-летней девочки, которое произошло в 1999 году. Подробности сообщает пресс-служба областного главка МВД.