Многодетный отец жестоко избил ребенка в России
В Нижегородской области мужчина в больнице избил своего малолетнего сына на глазах у других пациентов. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Инцидент стал достоянием гласности после сюжета на телевидении: в ролике показали, как посетители лечебного учреждения были свидетелями жестокого обращения с ребёнком со стороны отца. Следствие выяснило, что у семьи пятеро детей. По отношению к нескольким из них обоих родителей уже лишили родительских прав.
По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Одновременно проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении сотрудников органов опеки, которым вменяется невыполнение мер по защите оставшихся в семье детей несмотря на ранее составленные административные протоколы.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству нижегородского следственного управления информировать о ходе расследования и результатах проверки.
