Достижения.рф

Многодетный отец жестоко избил ребенка в России

СК: В Нижегородской области многодетный отец избил сына в больнице при больных
Фото: istockphoto/gan chaonan

В Нижегородской области мужчина в больнице избил своего малолетнего сына на глазах у других пациентов. Об этом сообщает Следственный комитет России.



Инцидент стал достоянием гласности после сюжета на телевидении: в ролике показали, как посетители лечебного учреждения были свидетелями жестокого обращения с ребёнком со стороны отца. Следствие выяснило, что у семьи пятеро детей. По отношению к нескольким из них обоих родителей уже лишили родительских прав.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Одновременно проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении сотрудников органов опеки, которым вменяется невыполнение мер по защите оставшихся в семье детей несмотря на ранее составленные административные протоколы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству нижегородского следственного управления информировать о ходе расследования и результатах проверки.

Ранее сообщалось, что неадекватный сосед угрожал петербурженке потушить сигарету о её ребёнка.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0