Многодетный отец жестоко избил ребенка в России

10 сентября 2025, 22:29

СК: В Нижегородской области многодетный отец избил сына в больнице при больных

Фото: istockphoto/gan chaonan

В Нижегородской области мужчина в больнице избил своего малолетнего сына на глазах у других пациентов. Об этом сообщает Следственный комитет России.