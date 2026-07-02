У жителя Королёва нашли нелегальный арсенал с автоматами и гранатомётом
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Запас оружия и боеприпасов обнаружили в доме жителя Королёва полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Арсенал хранился в подвале. В него входили гранаты, более тысячи патронов, детонаторы, взрыватели и взрывчатые вещества, а также шесть автоматов, пистолет, два револьвера, гранатомёт и пулемёт.
«Оружие было холостым, но часть его переделали в боевое. В настоящее время специалисты Экспертно-криминалистического центра продолжают проверку изъятого», — отмечается в сообщении.Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и отправили до суда под домашний арест.
Ранее сообщалось, что москвича задержали за выращивание конопли на подмосковной даче.