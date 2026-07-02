У жителя Королёва нашли нелегальный арсенал с автоматами и гранатомётом

02 июля 2026, 14:34

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Запас оружия и боеприпасов обнаружили в доме жителя Королёва полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Арсенал хранился в подвале. В него входили гранаты, более тысячи патронов, детонаторы, взрыватели и взрывчатые вещества, а также шесть автоматов, пистолет, два револьвера, гранатомёт и пулемёт.





«Оружие было холостым, но часть его переделали в боевое. В настоящее время специалисты Экспертно-криминалистического центра продолжают проверку изъятого», — отмечается в сообщении.