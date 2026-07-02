Пьяный мужчина напал на женщину с ребенком на востоке Москвы
Пьяный мужчина напал на женщину в Москве и порезал ногу ребенку
В жилом доме на востоке Москвы пьяный мужчина напал на женщину с 11-месячным ребенком. Об этом стало известно 2 июля.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в результате происшествия мальчик получил порез ноги. По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, госпитализация ему не потребовалась.
Нападавшего задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Дмитрию Павлинову. Мужчину признали виновным в поджоге двух торговых павильонов.
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