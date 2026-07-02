Пьяный мужчина напал на женщину с ребенком на востоке Москвы

02 июля 2026, 13:57

Пьяный мужчина напал на женщину в Москве и порезал ногу ребенку

Фото: istockphoto/zoka74

В жилом доме на востоке Москвы пьяный мужчина напал на женщину с 11-месячным ребенком. Об этом стало известно 2 июля.