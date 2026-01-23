Услугами чат-бота БТИ Подмосковья воспользовались более 500 человек

23 января 2026, 17:43

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Чат-бот БТИ Московской области запустили четыре месяца назад. За это время к нему обратились уже более 500 пользователей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.





Ответы на запросы чат-бот даёт круглосуточно.



