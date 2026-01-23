Услугами чат-бота БТИ Подмосковья воспользовались более 500 человек
Чат-бот БТИ Московской области запустили четыре месяца назад. За это время к нему обратились уже более 500 пользователей. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
Ответы на запросы чат-бот даёт круглосуточно.
«С помощью чат-бота можно не только получить консультацию, но и записаться на личный приём. Благодаря доступности даже в ночное время этот инструмент значительно облегчает взаимодействие с учреждением и экономит время граждан», — сказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.В число опций чат-бота входит также поиск ближайшего филиала БТИ. Кроме того, там можно оставить заявку на обратную связь.
Ранее сообщалось, что в Московской области запустили сервис для специалистов по получению выписок Роснедр.