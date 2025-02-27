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В Подмосковье началась сезонная проверка коммунальной техники

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Проверка коммунальной техники, которая будет использоваться для приведения в порядок дворов и улиц Московской области в весенне-летний период, стартовала в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Инспекторы проверяют своевременность обслуживания транспортных средств и оборудования малой механизации, а также укомплектованность штата коммунальщиков в разных округах, состояние материально-технической базы и ремонтной зоны, а также корректность ведения документооборота», — говорится в сообщении.
В настоящее время первые проверки уже провели в Реутове, Люберцах и Богородском округе. По итогам руководству муниципальных коммунальных служб разъяснили, какие меры следует принять для оптимизации деятельности.

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#минчистоты
#коммунальные службы
#проверки
#московская область
#подмосковье
Подмосковье поучаствует в конкурсе «Культурная столица года»
27 февраля 2025, 15:53

Фото: istockphoto/rarrarorro

Подмосковье примет участие в конкурсе «Культурная столица 2027 года». По сообщению организаторов мероприятия, оно направлено на укрепление патриотизма, обеспечение роста привлекательности для туристов, а также представление социально-экономического потенциала.
Помимо этого, конкурс «Культурная столица года» поспособствует гормонизации миграционных процессов.

Подать заявку можно, начиная с 15 апреля текущего года. Все подробности указаны на сайте.

«Культурная столица» — это почетное переходящее звание, прекрасный повод для жителей наших городов представить все лучшее, что было в их уникальной истории, что есть интересного сейчас и планируется осуществить в ближайшем будущем не только в культуре, но и во всем комплексном развитии наших городов», — приводятся слова председателя оргкомитета конкурса Николая Новичкова.

Победителями конкурса ранее становились Нижний Новгород и Грозный.

Перед этим сообщалось, кто стал лауреатом конкурса «Звезда качества России».

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#мир
#россия
#подмосковье
#патриотизм
#конкурс
#новости
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Из горящего подмосковного общежития спасли семь человек
27 февраля 2025, 15:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Семь человек спасли и ещё 25 эвакуировали из горящего производственного общежития, расположенного в посёлке Развилка Ленинского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Пожар произошёл 26 февраля. О возгорании в систему экстренных вызовов «Система-112» около 9 утра сообщили очевидцы: они рассказали, что из здания идёт густой дым. Прибывшие на место спасатели установили, что горит комната на четвёртом этаже, а также что третий и четвёртый этажи сильно задымлены, поэтому люди не могут покинуть здание самостоятельно. Некоторые жильцы вышли на лоджию и просили о помощи», — говорится в сообщении. Спасатели вывели из здания 25 человек. Ещё троих удалось эвакуировать с верхних этажей при помощи пожарной автолестницы. И ещё четыре человека были обнаружены на четвёртом этаже: они спрятались от дыма в своих комнатах, плотно закрыв двери, и ждали спасения. На них надели спасательные устройства и вывели на улицу», — говорится в сообщении.
Никому из спасённых жильцов медицинская помощь не понадобилась, а пожар был оперативно потушен.

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#ленинский городской округ
#пожар
#эвакуация
#мособлпожспас
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Два подмосковных предприятия стали лауреатами конкурса «Звезда качества России»
27 февраля 2025, 15:43

Фото: сайт zvezdakachestvarossii.ru

Два подмосковных предприятия названы лауреатами Всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» за 2024 год, сообщили его организаторы. Победители объявлены Москве.
«Лауреатом в номинации «Производители обуви» стало ООО «Жанетт» из Мытищ, а в номинации «Производители пряжи» – ООО «Пехорский текстиль» из Люберец. Как отмечено в решении конкурсной комиссии, эти предприятия признаны лауреатами за многолетний выпуск продукции высшего качества для широкого круга потребителей и высокопрофессиональную организацию производства с образцовой культурой труда», – говорится в сообщении.
Конкурс «Звезда качества России» учреждён Объединением потребителей страны в 2013 году. Его общественные награды считаются самыми значимыми для участников потребительского рынка.

Главная цель конкурса – повышение престижа, привлекательности и доступности отечественной продукции для потребителей. Задача – продемонстрировать и поддержать производственные достижения отечественных предпринимателей в выпуске качественной продукции широкого потребления, публично отметить их высокопрофессиональный и добросовестный труд.

Всего конкурсных номинаций – 23. За 11 лет проведения конкурса «Звезда качества России» его лауреатами стали 89 предприятий из 38 региона, в том числе семь – из Московской области.

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#подмосковье
#московская область
#товары
#услуги
#конкурс
#предприятия
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Двенадцать организаций Подмосковья получили статус «Добро.Центров»
27 февраля 2025, 15:31

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

В Московской области в настоящее время действует 12 организаций, получивших статус центров общественного развития «Добро.Центр», сообщает пресс-служба Ассоциации волонтёрских центров.
«Программа по созданию «Добро.Центров» создана для увеличения числа граждан, вовлечённых в волонтёрскую деятельность и различные социальные проекты, а также для снижения преступности в молодёжной среде и оказания адресной помощи населению. Статус «Добро.Центра» присваивается по итогам участия в акселерационной программе», — отмечается в сообщении.
В Подмосковье на сегодняшний день «Добро.Центрами» являются молодёжный клуб «Атмосфера», электростальский Молодёжный центр, балашихинский комплексный молодёжный центр «Семья», молодёжный центр «Маяк», королёвский молодёжный центр «Космос», бронницкий молодёжный центр «Алиби», Центр молодёжных инициатив в Протвине, домодедовский молодёжный комплексный центр «Победа», Центр по профориентации и трудоустройству молодёжи, молодёжный центр «Олимпиец», ступинский центр гражданского и патриотического воспитания «Армеец» и молодёжный центр «Выбор».

Ранее сообщалось, что для волонтёров в Московской области действует целый комплекс мер поддержки, включающий различные гранты, обеспечение госстраховкой жизни и здоровья, организационную, консультационную, методологическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#волонтеры
#центры
#московская область
#подмосковье
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Глава Орехово-Зуева Загловацкий рассказал о планах по благоустройству округа
27 февраля 2025, 15:00

Фото: пресс-служба правительства МО

В 2025 году на территории Орехово-Зуевского округа планируют благоустроить два сквера и лесопарковую зону. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава округа Руслан Загловацкий, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году благоустроим два сквера — на ул. Калинина в Ликино-Дулёве и детский в Дрезне. Помимо этого, хотим обустроить лесопарковую зону в Орехово-Зуеве площадью около 60 гектаров», — сказал Руслан Загловацкий.
Он также сообщил, что в 2025 году начнутся работы по благоустройству сквера «Заводской» в микрорайоне ЛиАЗ в городе Ликино-Дулёво.

Отмечается, что в минувшем году на территории округа было открыто два сквера: детский сквер «Первомайский» в Куровском и обновлённый сквер у Дулёвского фарфорового завода.

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#орехово-зуево
#ликино-дулёво
#скверы
#благоустройство
#андрей воробьёв
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