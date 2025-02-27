В Подмосковье началась сезонная проверка коммунальной техники

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Проверка коммунальной техники, которая будет использоваться для приведения в порядок дворов и улиц Московской области в весенне-летний период, стартовала в регионе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Инспекторы проверяют своевременность обслуживания транспортных средств и оборудования малой механизации, а также укомплектованность штата коммунальщиков в разных округах, состояние материально-технической базы и ремонтной зоны, а также корректность ведения документооборота», — говорится в сообщении.В настоящее время первые проверки уже провели в Реутове, Люберцах и Богородском округе. По итогам руководству муниципальных коммунальных служб разъяснили, какие меры следует принять для оптимизации деятельности.
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Лев Каштанов