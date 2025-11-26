В Апрелевке открыли мемориальную доску почётному гражданину Михаилу Толозову
Мемориальную доску, посвящённую почётному гражданину Наро-Фоминского района, ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Толозову открыли в Апрелевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Памятный знак установили на здании школы, где Михаил Толозов проработал 20 лет.
«Открытие мемориальной доски приурочили к 100-летию почётного гражданина. На церемонии собрались его ученики и коллеги, которые тепло вспоминали о нём. Мероприятие завершилось возложением цветов», — говорится в сообщении.Михаил Толозов был первым директором Апрелевской школы №4 и преподавал историю. Ученики рассказывают, что его уроки запомнились на всю жизнь.
Ранее сообщалось, что в декабре этого года в Наро-Фоминске начнётся масштабная реконструкция здания детского сада №6.