В Балашихе поймали двух воров-рецидивистов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух ранее судимых мужчин 40 и 42 лет задержали полицейские по подозрению в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленники вскрыли монтировкой дверь квартиры в одном из домов на Главной улице в Балашихе и вынесли оттуда шубу, часы, ювелирные изделия и другие ценные вещи общей стоимостью около миллиона рублей.
«Установить личности подозреваемых удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.Злоумышленников задержали при силовой поддержке Росгвардии по местам их проживания.
Против мужчин завели уголовное дело по статье «Кража». До суда их обоих ставили под стражей.
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