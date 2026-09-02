В Балашихе поймали двух воров-рецидивистов

02 сентября 2026, 09:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух ранее судимых мужчин 40 и 42 лет задержали полицейские по подозрению в квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники вскрыли монтировкой дверь квартиры в одном из домов на Главной улице в Балашихе и вынесли оттуда шубу, часы, ювелирные изделия и другие ценные вещи общей стоимостью около миллиона рублей.





«Установить личности подозреваемых удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.