В Балашихе пройдет акция «Проверь здоровье в парке»

04 июля 2025, 16:51

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В субботу, 5 июля, в парке «Пехорка» Балашихи состоится акция «Проверь свое здоровье в парке». Жители смогут бесплатно пройти экспресс-обследования на свежем воздухе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать с 11:00 до 16:00. Как рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова, проект рассчитан на тех, кто не может посетить поликлинику: за 15–20 минут специалисты проведут анкетирование, антропометрию, измерят давление, сделают анализ крови на глюкозу и холестерин, ЭКГ и проверят внутриглазное давление. Также запланирован осмотр терапевта и оценка сердечно-сосудистого риска.



Кроме того, любой желающий сможет пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.



Для участия необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Акция проводится для тех, кто старше 18 лет.