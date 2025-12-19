Достижения.рф

В Балашихе рецидивист попался на краже детской коляски

У жительницы балашихинского микрорайона Кучино украли детскую коляску стоимостью более 55 тысяч рублей. Полицейские сумели вычислить и задержать похитителя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Коляска пропала из тамбурного помещения одного из многоквартирных домов.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержан по подозрению в совершении этого преступления ранее судимого местного жителя», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали банду, похитившую концертное оборудование на общую сумму 43,5 млн рублей под предлогом аренды.
Лев Каштанов

