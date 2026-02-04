В Балашихе задержали бухгалтера онлайн-школы, укравшую более хищении 5 млн рублей

04 февраля 2026, 20:42

оригинал Фото: istockphoto / AndreyPopov

Балашихинские полицейские задержали бухгалтера онлайн-школы по подозрению в хищении более пяти миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от представителя образовательной онлайн-платформы. Сумму ущерба он оценил 5,1 млн рублей.





«Установлено, что бухгалтер организации не раз вносила в реестры об оказании фиктивных услуг данные своей родственницы и получала выплаты. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали злоумышленницу – 43-летнюю местную жительницу», – отметила Петрова.