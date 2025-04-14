В Чехове выявлено нарушение в водоохранной зоне реки Чалвенки

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области провели выездную проверку в Чехове после поступления информации о возможном нарушении водоохранного законодательства.
В ходе осмотра территории в деревне Большое Петровское было выявлено, что в пределах водоохранной зоны реки Чалвенки размещены отходы, образовавшиеся в результате земляных работ. Это является нарушением требований Водного кодекса РФ. Министерство экологии не выдавало разрешения на использование данного водного объекта.
В процессе проверки был установлен собственник участка, на котором зафиксированы нарушения — им оказался гражданин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Ему вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Ранее аналогичное предостережение было вынесено администрации городского округа Чехов по факту утечки жидких отходов вблизи реки Теребенки. После вмешательства министерства сброс был ликвидирован.
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В процессе проверки был установлен собственник участка, на котором зафиксированы нарушения — им оказался гражданин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Ему вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Ранее аналогичное предостережение было вынесено администрации городского округа Чехов по факту утечки жидких отходов вблизи реки Теребенки. После вмешательства министерства сброс был ликвидирован.
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Дайана Хусинова