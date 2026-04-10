Достижения.рф

В Чехове закрыли нелегальную свалку

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Незаконный пункт приёма отходов выявили в округе Чехов сотрудники министерства экологии и природопользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Деятельность нелегальной свалки пресекли.

«Сотрудники окружного отделения полиции также задержали самосвал, перевозивший мусор без необходимых документов», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники Минэкологии области обнаружили незаконную добычу подземных вод в жилом комплексе «Руза Фэмили Парк» на Новорижском шоссе. В ходе надзорного мероприятия нелегальную скважину запечатали.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по темпам обнаружения и ликвидации свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Рейтинг составили в Россельхознадзоре.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0