В Чехове закрыли нелегальную свалку
Незаконный пункт приёма отходов выявили в округе Чехов сотрудники министерства экологии и природопользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Деятельность нелегальной свалки пресекли.
«Сотрудники окружного отделения полиции также задержали самосвал, перевозивший мусор без необходимых документов», — говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники Минэкологии области обнаружили незаконную добычу подземных вод в жилом комплексе «Руза Фэмили Парк» на Новорижском шоссе. В ходе надзорного мероприятия нелегальную скважину запечатали.
Ранее сообщалось, что Московская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по темпам обнаружения и ликвидации свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Рейтинг составили в Россельхознадзоре.