В четырёх округах Подмосковья 8 и 9 февраля проведут акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Экологические акции по сбору вторсырья проведут волонтёры в ближайшие выходные — 8 и 9 февраля — в округах Химки, Мытищи, Щёлково и Ленинский, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В рамках акции на переработку будет приниматься пластик, стекло, металлолом и ПЭТ-упаковки», — говорится в сообщении.В Химках волонтёры ждут участников акции в субботу и в воскресенье с 12:00 до 13:00 по адресу: улица Германа Титова, дом №14, корп. 1.
В Ленинском округе сбор будет проходить 8 февраля с 9:20 до 13:30 в формате «экотакси» по адресам: ЖК «Римский», посёок Развилка — посёлок Совхоза им. Ленина — ЖК «Пригород Лесное» — ЖК «Ново-Молоково».
В Мытищах и Щёлкове сбор вторсырья организуют 9 февраля с 12:00 до 14:00 по адресам: Мытищи, улица Мира, дом №32/2 и Щёлково, улица Талсинская, дом №64.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер по поддержке волонтёров. Эти меры включают финансовую поддержку — гранты и субсидии, страхование жизни и здоровья и премию губернатора «Наше Подмосковье», организационную поддержку — помощь при проведении мероприятий и содействие в работе с органами власти, консультационную поддержку по вопросам открытия и ведения отчётности по социально ориентированным НКО и оформления заявок на различные конкурсы.
Кроме того, подмосковные волонтёры получают информационную поддержку в виде освещения их деятельности в СМИ и помощь в участии в различных межрегиональных и общероссийских мероприятиях по обмену опытом.
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Лев Каштанов