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В четырёх округах Подмосковья 8 и 9 марта проведут акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Волонтёрские экологические акции по раздельному сбору мусора на переработку проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 марта — в округах Химки, Ленинский, Пушкинский и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сдать можно будет макулатуру, пластик, металлолом и стекло. Все отходы надо заранее рассортировать по фракциями и при необходимости очистить и высушить», — отмечается в сообщении.
В Ленинском округе акцию проведут 8 марта. Вторсырьё будут принимать по адресам: Римский проезд, дом №5, строение 1 (с 9:20 до 9:30), посёлок Развилка, дом№29а (с 9:40 до 9:50), посёлок Совхоза им. Ленина, дом №20б (с 10:00 до 10:20), ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, дом №5 (с 10:40 до 11:00) и Новомолоковский бульвар, дом №10 (с 11:10 до 11:30).

В округе Химки акция будет проводится 8 и 9 марта по адресу: улица Германа Титова, дом №14к1. В субботу акция начнётся в полдень и завершится в 13:00, а в воскресенье продлится на полчаса больше — с 12:00 до 13:30.

В Мытищах мусор на вторсырьё можно будет сдать по адресу: улица Мира, дом №32/2, с 12:00 до 14:00.

А в Пушкинском округе приём отходов будет открыт по адресу: город Ивантеевка, микрорайон Голландский квартал, с 12:00 до 13:30.

На местах будут работать волонтёры.

Ранее сообщалось что в Московской области реализуется комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. В частности, волонтёрам предлагается финансовая поддержка в виде грантов, субсидий, а также премии губернатора «Наше Подмосковье». Кроме того, есть организационная, методическая, консультационная и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.

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#экологическая акция
#раздельный сбор мусора
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#волонтеры
В Московской области стартовал сезон проката электросамокатов
07 марта 2025, 16:05

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сезон проката электросамокатов открылся в Московской области, до середины марта прокат будет работать в 12 городах региона, а после 15 марта — в 39-ти, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время прокат электросамокатов уже доступен в городах Щёлково, Долгопрудный, Химки, Домодедово, Фрязино, Истра, Пушкино, Королёв, Подольск, Красногорск, Люберцы и Лобня», — говорится в сообщении.
Всего для пользователей проката будет доступно 50 тысяч электросамокатов и около 2 тысяч электровелосипедов от сервисов МТС Юрент, SanRent, Lite, Whoosh и Яндекс GO. Устройства оснастили поворотниками и улучшили их характеристики управления и безопасности.

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#подмосковье
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Жительнице Котельников передали из Архангельской области медаль к 80-летию Победы
07 марта 2025, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельики

Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вручили 93-летней жительнице городского округа Котельники Алевтине Петровне Евстигнеевой, памятную награду ей передали из Архангельской области, где женщина жила раньше, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Алевтина Петровна родилась в деревне Соколово Ярославской области. В годы войны она вместе с сестрой ухаживала за овцами. После войны она поступила в Ярославский педагогический институт, стала учителем биологии и преподавала в Чите. А затем с мужем переехала в Котласский район Архангельской области. Сейчас Алевтина Петровна живёт с дочерью в Котельниках», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы передать награду, администрация Котласского района провела поисковую работу и связалась в властями подмосковного округа. Юбилейную медаль вручил Алевтине Петровне депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.

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#котельники
#медаль
#великая отечественная война
#награда
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Жительниц Павловского Посада поздравила с 8 Марта певица Алиса Мон
07 марта 2025, 15:16

Алиса Мон (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)

Праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню, организовали для жительниц Павловского Посада в доме культуры «Октябрь», там выступила певицы Алисы Мон, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выступление талантливой советской и российской певицы Алисы Мон стало для зрительниц настоящим подарком», — отмечается в сообщении.
Зрительниц также поздравил наступающим праздником глава Павлово-Посадского округа Денис Семёнов. Особенно он подчеркнул заслуги ветеранов Великой Отечественной войны, матерей участников специальной военной операции и женщин-военнослужащих, а также медсестёр и врачей, помогающих бойцам на передовой.

«Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, заботы близких и любви!» — подытожил Денис Семёнов.

Денис Семёнов (фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.)

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#культура
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Нарколог предупредил беременных о ломках у младенцев из-за алкоголя и наркотиков
Нарколог Холдин: алко- и наркозависимость беременной передаётся плоду
07 марта 2025, 14:51

Фото: istockphoto.com/anatoliy_gleb

Приём наркотиков или употребление алкоголя во время беременности может привести к рождению ребёнка с уже сформированной зависимостью, что чревато рисками для его здоровья и физического и интеллектуального развития, об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«К сожалению, если будущая мама употребляет наркотики или алкоголь, это не может пройти для ребенка бесследно. Существует так называемый неонатальный абстинентный синдром: у таких детей сразу после рождения наступает «ломка»: ведь на протяжении длительного времени ребенок получал эти вещества от матери», — сказал Холдин.
Он добавил, что такие дети рождаются, как правило, с дефицитом веса, отличаются беспокойным поведением и много плачут.

«Впоследствии такие дети могут иметь проблемы с развитием, ростом, памятью», — отметил Виталий Холдин.
Он подчеркнул, что к беременности важно готовиться заранее и важнейшей составляющей этой подготовки является переход к здоровому образу жизни.

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#здоровье
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Подмосковных управленцев пригласили на конкурс «Лидеры строительной отрасли»
07 марта 2025, 14:22

Фото: istockphoto.com/Евгений Харитонов

Стартовал приём заявок на участие в V всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли», попробовать свои силы могут представители органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества из разных российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба конкурса.
«К участию в конкурсе приглашаются сотрудники региональных профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, общественники, строители-управленцы и предприниматели. Анкеты участников принимаются на официальном сайте конкурса в срок до 1 июня», — говорится в сообщении.
Очный финал конкурса будет проходить с 7 по 10 августа в Ярославле. Финалистов ждут тренинги с лидерами строительной отрасли России и зарубежными экспертами, мастер-классы и пр.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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