В четырёх округах Подмосковья 8 и 9 марта проведут акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Волонтёрские экологические акции по раздельному сбору мусора на переработку проведут в ближайшие выходные — 8 и 9 марта — в округах Химки, Ленинский, Пушкинский и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сдать можно будет макулатуру, пластик, металлолом и стекло. Все отходы надо заранее рассортировать по фракциями и при необходимости очистить и высушить», — отмечается в сообщении.В Ленинском округе акцию проведут 8 марта. Вторсырьё будут принимать по адресам: Римский проезд, дом №5, строение 1 (с 9:20 до 9:30), посёлок Развилка, дом№29а (с 9:40 до 9:50), посёлок Совхоза им. Ленина, дом №20б (с 10:00 до 10:20), ЖК «Пригород Лесное», Литературный бульвар, дом №5 (с 10:40 до 11:00) и Новомолоковский бульвар, дом №10 (с 11:10 до 11:30).
В округе Химки акция будет проводится 8 и 9 марта по адресу: улица Германа Титова, дом №14к1. В субботу акция начнётся в полдень и завершится в 13:00, а в воскресенье продлится на полчаса больше — с 12:00 до 13:30.
В Мытищах мусор на вторсырьё можно будет сдать по адресу: улица Мира, дом №32/2, с 12:00 до 14:00.
А в Пушкинском округе приём отходов будет открыт по адресу: город Ивантеевка, микрорайон Голландский квартал, с 12:00 до 13:30.
На местах будут работать волонтёры.
Ранее сообщалось что в Московской области реализуется комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. В частности, волонтёрам предлагается финансовая поддержка в виде грантов, субсидий, а также премии губернатора «Наше Подмосковье». Кроме того, есть организационная, методическая, консультационная и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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