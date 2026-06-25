В деревенском доме под Москвой нашли теплицу с 57 кустами конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Специально оборудованную теплицу с 57 кустами конопли обнаружили полицейские в мансардной комнате дома в деревне Рождествено Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Арендатора дома — 53-летнего уроженца Курской области — сотрудники полиции задержали при силовой поддержке росгвардейцев.
«В ходе обыска в доме, помимо конопли, нашли оборудование для выращивания растений и контейнер с растительным веществом», — говорится в сообщении.Задержанного оставили под стражей до суда. Сейчас оперативники разыскивают возможных соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что в посёлке Томилино округа Люберцы спасли мужчину, который залез по столбу, зацепился за провода и повис.