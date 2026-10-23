В деревне Клементьево заложили крупнейший в Европе питомник хвойных деревьев

23 октября 2026, 22:09

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Можайском муниципальном округе заложили самый крупный в Европе питомник хвойных деревьев. Экологическая акция прошла по инициативе Всероссийского общества охраны природы, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





В деревне Клементьево собрались местные жители, волонтёры и экоактивисты. Им вручили инвентарь и молодые саженцы хвойный растений, включая туи и голубые ели.

«Посади дерево, построй дом, вырасти сына – эти слова знакомы каждому. Мы решили начать с первого шага и открыть для молодёжи путь во взрослую, осознанную жизнь», – обратился к собравшимися член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.