Три человека стали жертвами пожара в садовом доме в Челябинске
В садовом доме в челябинском СНТ «Дружба» при пожаре погибли три человека. Об этом сообщили в канале «МЧС Челябинской области» на платформе MAX.
Публикация появилась сегодня в 04:17 по московскому времени. Отмечается, что прибывшие на место трагедии огнеборцы обнаружили дом и хозяйственные постройки, охваченные открытым пламенем. Кровля строения уже обрушилась.
В ходе тушения спасатели нашли тела мужчины и двух женщин. На месте происшествия работали 12 специалистов, которые задействовали три единицы техники. Причины возгорания пока устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке полицейские оцепили территорию в микрорайоне Эгершельд, после того как местные жители заметили на улицах гималайского медведя. Всего к поимке животного привлекли около полусотни специалистов. К настоящему моменту уже было принято решение застрелить хищника.
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