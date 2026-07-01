СК проверит обстоятельства гибели мужчины на сахалинском побережье
На берегу Татарского пролива в сахалинском селе Лесогорском (Углегорский район) обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».
Тело нашли у одного из домов на улице Набережной. По факту случившегося начали доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, но не зафиксировали видимых признаков насильственной смерти.
Чтобы установить точную причину гибели, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По завершении всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Ранее «Радио 1» передавало, что полиция Воронежа проведёт проверку инцидента в ночном клубе, где мужчина во время ссоры травмировал девушку и разбил её телефон. Подробнее о конфликте между посетителями заведения читайте в нашем материале.
Читайте также: