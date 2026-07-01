СК проверит обстоятельства гибели мужчины на сахалинском побережье

01 июля 2026, 02:38

СК Сахалина проводит проверку по факту смерти мужчины на побережье в селе Лесогорском

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Сахалинской области» @sledcomsakhalin_skr65

На берегу Татарского пролива в сахалинском селе Лесогорском (Углегорский район) обнаружили тело 48-летнего мужчины. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Сахалинской области».