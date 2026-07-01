В Красноярском крае автобус с почти тридцатью детьми попал в ДТП
В Минусинском округе Красноярского края автобус с почти тридцатью детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом утром 1 июля сообщили в Telegram-канале «МВД 24».
По предварительным данным, в салоне автобуса находились 27 несовершеннолетних. Информации о точных причинах аварии и возможном количестве пострадавших или погибших в материале не приводится.
На месте аварии уже работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Для координации действий сотрудников на место происшествия выехал начальник ОМВД России «Минусинский».
Ранее «Радио 1» передавало, что в Дагестане возбудили дело из-за покусанного в частном детском саду ребенка. У несовершеннолетнего также обнаружили множество синяков, однако руководство сада не предоставило вразумительных объяснений случившемуся.
Читайте также: