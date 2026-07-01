В Красноярском крае автобус с почти тридцатью детьми попал в ДТП

01 июля 2026, 05:50

В Красноярском крае автобус с 27 детьми попал в ДТП, полиция прибыла на место

Фото: iStock/conejota

В Минусинском округе Красноярского края автобус с почти тридцатью детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом утром 1 июля сообщили в Telegram-канале «МВД 24».