В дни выборов в Подмосковье будет работать горячая линия омбудсмена

04 сентября 2025, 13:20

оригинал Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Горячая линия уполномоченного по правам человека в Московской области по мониторингу соблюдения избирательных прав будет работать в регионе в дни муниципальных выборов — с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Линию откроют по инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской.



