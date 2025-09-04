В дни выборов в Подмосковье будет работать горячая линия омбудсмена
Горячая линия уполномоченного по правам человека в Московской области по мониторингу соблюдения избирательных прав будет работать в регионе в дни муниципальных выборов — с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Линию откроют по инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской.
Горячая линия будут доступна в часы проведения голосования — с 8 утра до 20:00 — по телефону: +7-498-602-32-20.«На протяжении всех дней голосования наши юристы будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам избирательного права. Наша команда готова оказать необходимую помощь, разъясняя права граждан в процессе голосования и обеспечивая поддержку», — сказала Ирина Фаевская.
Выборы в местные Советы депутатов будут проходить в Молодёжном, Электростали, Шатуре, Фрязине, Лыткарине, Дмитрове, Подольске и Балашихе. Кроме того, в Луховицах состоятся довыборы одного депутата.