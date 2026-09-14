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В Долгопрудном 17 сентября проведут донорскую акцию

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Выездная акция «Код донора. Защитники Отечества» состоится в четверг, 17 сентября, в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе «Салют». Доноров будут принимать с девяти утра до полудня.

«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, в весе от 50 килограмм и без медицинских противопоказаний. Для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Доноры Подмосковья», — говорится в сообщении.
Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.

Адрес ФСУ «Салют»: Долгопрудный, улица Ракетостроителей, дом №4.
Лев Каштанов

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