В Долгопрудном 17 сентября проведут донорскую акцию
Выездная акция «Код донора. Защитники Отечества» состоится в четверг, 17 сентября, в Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе «Салют». Доноров будут принимать с девяти утра до полудня.
«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, в весе от 50 килограмм и без медицинских противопоказаний. Для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Доноры Подмосковья», — говорится в сообщении.Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.
Адрес ФСУ «Салют»: Долгопрудный, улица Ракетостроителей, дом №4.