Подмосковные школьники освоят 3D-технологии на новом «Уроке цифры»
С 28 сентября по 25 октября 2026 года в Московской области пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры». Тема занятия — «Искусственный интеллект: 3D-технологии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Учащиеся познакомятся с основами 3D-печати и 3D-моделирования, а также узнают, какую роль в этих процессах играет искусственный интеллект. В игровом тренажере школьники смогут открыть собственную 3D-студию и научатся создавать объекты для фестиваля.
Материалы рассчитаны на три уровня сложности — для 1–4, 5–9 и 10–11 классов. По итогам прохождения урока участники получат сертификаты. Заниматься можно как в школе, так и дома: тренажер доступен на платформе «Урока цифры».
Партнером урока и разработчиком содержания выступил Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Читайте также: