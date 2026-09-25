Подмосковные школьники освоят 3D-технологии на новом «Уроке цифры»

25 сентября 2026, 11:07

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

С 28 сентября по 25 октября 2026 года в Московской области пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры». Тема занятия — «Искусственный интеллект: 3D-технологии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.