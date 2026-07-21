В ДТП с «газелью» и легковой иномаркой в Коломне пострадал человек

21 июля 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

«Газель» столкнулась с легковым автомобилем Kia на 115-м километре федеральной трассы «Урал» на территории округа Коломна во вторник, 21 июля. В результате аварии водитель отечественной машины получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу спасения «Система-112» в 10:05 позвонили очевидцы ДТП. Они рассказали, что произошло попутное столкновение.





«На место аварии оперативно прибыли спасатели. Они помогли выбраться из перевёрнутой «газели» 56-летнему водителю и передали его бригаде скорой помощи. 58-летняя женщина, управлявшая легковой машиной, смогла выйти из неё сама. Медицинская помощь ей не потребовалась», — говорится в сообщении.