В одном из столичных БЦ проводят обыски
В московском бизнес-центре Port Plaza проходят обыски, передает РЕН ТВ. По предварительной информации, в одном из офисов обнаружили патроны.
Ранее в Москве задержали и арестовали иностранца, которого подозревают в попытке вскрыть банкомат на 1-ой Тверской-Ямской улице. В отношении 47-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на кражу.
По версии полиции, он зашел в помещение с банкоматами и при помощи ледоруба пытался открыть отсек для хранения наличности в одном из устройств, где находилось около четырех миллионов рублей. Довести дело до конца не получилось, после чего злоумышленник ушел, однако вскоре его задержали полицейские во время патрулирования.
По этой статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
