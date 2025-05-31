В Дубне наградили жителей за спасение рыбака
Совет депутатов Дубны инициировал награждение жителей города благодарственными письмами Главного управления МЧС России по Московской области. Три женщины и молодой человек спасли из полыньи тонущего рыбака.
Происшествие случилось на новогодних праздниках в начале этого года. Жительница Дубны и ее подруги из другого города стали свидетелями того, как рыбак упал в ледяную прорубь. Рискуя собственными жизнями, женщины и молодой человек, который пришел им на помощь, вытащили из воды почти недвижимого мужчину.
По словам жительницы Дубны, сотрудницы ОИЯИ Катерины Стрелковой, она все время не давала заснуть пострадавшему рыбаку.
«Спросила, как зовут. И он наваливался и говорил так "оооох". Я понимала. Тяжело. Я знаю, что такое вода холодная. Бывает, что могу и окунуться зимой. Я говорила – не спать, тащите, у вас секунда, мгновение, и так далее», — заявила она.
Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что спасение мужчины является истинным подвигом.
«Всегда радостно знать, что среди нас, дубненцев, есть такие герои. Уверен, что они не одиноки, таких много. Те, кто в ситуации трудной, экстренной, когда некогда ждать службу спасения, некогда думать, а надо действовать, надо спасать человека», — заключил Тихомиров.