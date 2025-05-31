В Дубне наградили жителей за спасение рыбака

31 мая 2025, 12:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Совет депутатов Дубны инициировал награждение жителей города благодарственными письмами Главного управления МЧС России по Московской области. Три женщины и молодой человек спасли из полыньи тонущего рыбака.







Происшествие случилось на новогодних праздниках в начале этого года. Жительница Дубны и ее подруги из другого города стали свидетелями того, как рыбак упал в ледяную прорубь. Рискуя собственными жизнями, женщины и молодой человек, который пришел им на помощь, вытащили из воды почти недвижимого мужчину.

«Спросила, как зовут. И он наваливался и говорил так "оооох". Я понимала. Тяжело. Я знаю, что такое вода холодная. Бывает, что могу и окунуться зимой. Я говорила – не спать, тащите, у вас секунда, мгновение, и так далее», — заявила она.