Подмосковный спасатель Щетинин назвал скрытые опасности купания на диких пляжах

11 июня 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Сотрудники Мособлпожспаса с наступлением купального сезона патрулируют берега водоёмов Московской области. Такие рейды регулярно проходят по всему Подмосковью, сообщили в пресс-службе ведомства.





Особое внимание уделяют профилактике происшествий на воде. Цель профилактических рейдов – напомнить населению о скрытых опасностях, с которыми можно столкнуться в не оборудованных для купания местах.

«Многие выбирают для отдыха так называемые дикие пляжи, игнорируя запрещающие знаки. Но они установлены там не случайно. Под спокойной поверхностью воды могут скрываться опасные течения, глубокие ямы, коряги, густые водоросли или сильное заиление дна. Даже самый опытный пловец не всегда может выбраться из природных ловушек, так что не стоит рисковать здоровьем ради забавы. Кроме того, качество воды в таких местах часто не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Поэтому для безопасного отдыха нужно выбирать только официальные пляжи, где дежурят спасатели и обследовано дно», – пояснил замначальника госучреждения Сергей Щетинин.

«Спасатели настоятельно советуют купающимся не заплывать за буйки и следить за разметкой акватории. Купающимся не стоит переоценивать свои силы, так как течение или судорога могут возникнуть внезапно. Поэтому не следует отплывать далеко от берега. Кроме того, нельзя прыгать в воду с пирсов, причалов и лодок в незнакомых местах. Неизвестная глубина или скрытые под водой предметы могут привести к тяжёлым травмам. К тому же важно избегать купания во время сильного ветра или волнения на воде, когда даже у берега есть риск быть накрытым волной или унесённым течением», – отметил Щетинин.