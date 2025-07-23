Киты-убийцы научились топить лодки из мести браконьерам

23 июля 2025, 11:13

Telegraph: косатки атакуют лодки у берегов Испании и Франции из мести браконьерам

Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Стая косаток начала топить малые суда в водах Европы, чтобы таким образом отомстить за раненую самку. Об этом пишет британская газета Telegraph.