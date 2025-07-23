Киты-убийцы научились топить лодки из мести браконьерам
Стая косаток начала топить малые суда в водах Европы, чтобы таким образом отомстить за раненую самку. Об этом пишет британская газета Telegraph.
В понедельник, 21 июля, испанская береговая охрана спасла двух моряков, лодка которых была атакована недалеко от побережья Бискайского залива.
Как предполагают ученые, самка косатки по кличке Белая Глэдис, пострадавшая при столкновении с лодкой или от действий браконьеров, научила сородичей нападать на суда.
Опасения ученых также вызваны расширением зоны опасности. Если пять лет назад косатки действовали только в Гибралтаре, то сейчас угроза дошла до прибрежных вод Франции и Испании. По их прогнозам, такими темпами морские хищники смогут добраться до берегов Великобритании.
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