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Киты-убийцы научились топить лодки из мести браконьерам

Telegraph: косатки атакуют лодки у берегов Испании и Франции из мести браконьерам
Фото: iStock/Dave Hutchison Photography

Стая косаток начала топить малые суда в водах Европы, чтобы таким образом отомстить за раненую самку. Об этом пишет британская газета Telegraph.



В понедельник, 21 июля, испанская береговая охрана спасла двух моряков, лодка которых была атакована недалеко от побережья Бискайского залива.

Как предполагают ученые, самка косатки по кличке Белая Глэдис, пострадавшая при столкновении с лодкой или от действий браконьеров, научила сородичей нападать на суда.

Опасения ученых также вызваны расширением зоны опасности. Если пять лет назад косатки действовали только в Гибралтаре, то сейчас угроза дошла до прибрежных вод Франции и Испании. По их прогнозам, такими темпами морские хищники смогут добраться до берегов Великобритании.

Лидия Пономарева

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