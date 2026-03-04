В «Единой России» начали подготовку к предварительному голосованию
Старт работам по организации предварительного голосования для отбора кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму и Мособлдуму дал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сообщает пресс-служба ЕР.
Предварительное голосование позволит внести в партийные списки тех кандидатов, которым больше доверяют избиратели, отметил Владимир Якушев.
«Предварительное голосование является уникальной для России партийной процедурой. Это наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании», — пояснил Якушев.Выдвижение кандидатов на предварительное голосование будет проводиться с 11 марта до 30 апреля включительно. Затем каждый кандидат, за исключением участников СВО, должен будет опубликовать два видеоролика о себе и своей программе. Избиратели, желающие принять участие в предварительном голосовании, должны будут зарегистрироваться через Госуслуги с 29 апреля по 29 мая. А само голосование проведут в период с 25 по 31 мая.
Это голосование поможет сформировать список кандидатов не только в Государственную, но и в Московскую областную Думу.
«Обновление Мособлдумы по итогам выборов может составить 30-40%», — подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Он добавил, что ожидает среди депутатов увеличения числа участников специальной военной операции.