В «Единой России» начали подготовку к предварительному голосованию

Старт работам по организации предварительного голосования для отбора кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму и Мособлдуму дал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сообщает пресс-служба ЕР.





Предварительное голосование позволит внести в партийные списки тех кандидатов, которым больше доверяют избиратели, отметил Владимир Якушев.





«Предварительное голосование является уникальной для России партийной процедурой. Это наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании», — пояснил Якушев.

«Обновление Мособлдумы по итогам выборов может составить 30-40%», — подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.