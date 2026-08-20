В Егорьевске спасатели помогли женщине попасть домой к маленькой дочери

20 августа 2026, 19:35

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли женщине попасть в квартиру, где заперлась её полуторогодовалая дочь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Случай произошёл в многоквартирном доме в Егорьевске. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная женщина, которая сообщила, что на минуту вышла в подъезд, а ребёнок закрыл за ней дверь на внутреннюю щеколду.