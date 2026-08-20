В Егорьевске спасатели помогли женщине попасть домой к маленькой дочери
Работники Мособлпожспаса помогли женщине попасть в квартиру, где заперлась её полуторогодовалая дочь. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Случай произошёл в многоквартирном доме в Егорьевске. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная женщина, которая сообщила, что на минуту вышла в подъезд, а ребёнок закрыл за ней дверь на внутреннюю щеколду.
«На вызов оперативно прибыли работники пожарно‑спасательной части. Квартира располагалась на втором этаже. Оценив ситуацию, спасатели решили не вскрывать металлическую дверь, а зайти внутрь через балкон. Поднявшись по трёхколенной лестнице наверх, они открыли балконную дверь механическим инструментом. Попав в жильё, они впустили мать домой. Юная барышня была в полном порядке и очень обрадовалась возвращению мамы», – рассказал заместитель начальника пожарно‑спасательной части Георгий Краснов.Он добавил, что женщина от души поблагодарила спасателей за оперативную помощь.