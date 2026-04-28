В Егорьевске задержали иностранца с более чем 500 свёртками с наркотиками

оригинал

23-летнего приезжего из Средней Азии задержали в Егорьевске полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Молодого человека остановили на улице Мамонтова. При личном досмотре при нём нашли 508 свёртков с порошком.

«Экспертиза установила, что порошок является наркотиком метадоном. Его общая масса составила более 250 граммов», — говорится в сообщении.
Задержанный признался, что купил наркотики, чтобы продать их через тайники-закладки на территории города.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали француза, который украл из музея Сен-Реми старинные монеты на сумму 53 миллиона рублей и продавал их в России. Пронести музейные экспонаты через таможню он смог, смешав их в кошельке с обычной мелочью.

Лев Каштанов

