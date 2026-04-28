В Егорьевске задержали иностранца с более чем 500 свёртками с наркотиками
23-летнего приезжего из Средней Азии задержали в Егорьевске полицейские по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Молодого человека остановили на улице Мамонтова. При личном досмотре при нём нашли 508 свёртков с порошком.
«Экспертиза установила, что порошок является наркотиком метадоном. Его общая масса составила более 250 граммов», — говорится в сообщении.Задержанный признался, что купил наркотики, чтобы продать их через тайники-закладки на территории города.
