Учителю, подравшемуся со школьником в Кузбассе, грозит до трех лет тюрьмы

28 апреля 2026, 17:02

На учителя, подравшегося со школьником в Кузбассе, завели уголовное дело

На учителя математики из Междуреченска Кемеровской области после драки с учеником завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном СК.





Напомним, учитель подрался с шестиклассником во время урока. Конфликт между ними возник две недели назад — школьник оскорбил педагога. После этого преподаватель перестал пускать ученика на занятия. 27 апреля подросток пришёл в школу и заявил, что хочет учиться. Однако педагога такое заявление не устроило: словесная перепалка переросла в драку.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")», — приводит «Сiдепо» сообщение ведомства.