В Электростали гость украл из квартиры гаджеты и драгоценности

Семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет, такой результат обеспечил подмосковным спортсменам первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта региона.