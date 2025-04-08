В Электростали гость украл из квартиры гаджеты и драгоценности

Фото: istockphoto.com/CarlosAndreSantos
Жительница Электростали подала заявление в полицию о краже из её квартиры, по подозрению в совершении этого преступления был задержан раннее судимый местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался тем, что хозяева отвлеклись, и украл у них ювелирные изделия, планшет и телефон. Общая сумма ущерба оставила 94 тысячи рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Крада» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая попыталась украсть из супермаркета на улице Советская в Королёве шесть банок кофе.
Читайте также:
«Ваш аккаунт на госуслугах взломан»: мошенники начали использовать новую схему обмана
В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника
В Бурятии пьяный мужчина угрожал гранатой продавцу ради алкоголя и сигарет
Лев Каштанов