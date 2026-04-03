В Электростали спасатели сняли мужчину с крыши тонущей машины

03 апреля 2026, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину, съехавшего на автомобиле в реку Волхонку в округе Электросталь, спасли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что по реке в районе СНТ «Фрязево» плывёт машина, на крыше которой находится человек.





«Выяснилось, что мужчина 1964 года рождения неудачно развернулся и съехал в реку задними колёсами. Пытаясь выбраться, он заехал в воду ещё дальше. К тому моменту, как на место приехали спасатели, течение несло тонущий автомобиль с сидящим на крыше водителем посередине реки», — говорится в сообщении.