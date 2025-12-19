В Электростали выявили 13 нелегальных мигрантов среди водителей такси
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства среди водителей такси и пассажиров общественного транспорта провели на железнодорожной станции Фрязево в одноимённом посёлке городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В результате рейда полицейские выявили 13 нарушителей, прибывших в Россию из стран Центральной Азии.
«13 мигрантов не соблюдали режим пребывания в Российской Федерации. На каждого из них составили административный протокол и оштрафовали на пять тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Всех нелегалов выдворят за пределы нашей страны.