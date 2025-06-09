В фестивале «Мир без границ» в Одинцове приняли участие более 3 тыс. детей с ОВЗ
Более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья стали участниками международного фестиваля творчества «Мир без границ», который состоялся в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Фестиваль «Мир без границ» учреждён Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья. Он проводится ежегодно — каждый раз в новом городе. В этом году фестиваль проходил в пятнадцатый раз и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«В этом году фестиваль объединил три тысячи детей-инвалидов и гостей, в том числе из Казахстана, Абхазии, Узбекистана, Белоруссии и Кыргызстана. Всегда важно поддерживать мечты детей, давать ребятам возможность проявить себя», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Фестиваль ежегодно развивается, в нём появляются новые номинации, расширяется география участников. Это отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«Я от всей души хочу поблагодарить ребят за участие в фестивале, поздравить не только победителей, но и каждого, кто в этом году прислал заявку. Вы все большие молодцы! Продолжайте быть такими же творческими, любознательными, активными», — добавила Екатерина Швелидзе.В этом году в рамках фестиваля творческий конкурс проводился в семи номинациях: «Изобразительное искусство», «Видеоролик», «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество», «Музыкальное творчество», «Компьютерный коллаж» и «Чтение стихотворения и прозы». На конкурс поступило более тысячи работ.
«Благодаря тому, что с первых дней фестиваль получает поддержку губернатора и его команды, мероприятие становится все масштабнее и лучше. Мы неоднократно становились лауреатами премии губернатора, также получаем грантовую организационную и информационную поддержку», — рассказала председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.Победители фестивального конкурса выступили на гала-концерте. Кроме того. В рамках фестиваля были организованы мастер-классы для ребят. А организации, занимающиеся поддержкой детей с особыми потребностями, смогли обменяться опытом.
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