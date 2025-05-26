Выдача сертификата позволит за месяц переехать из аварийного жилья в новое

Александр Туровский (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Около 1 млн. человек проживают в Подмосковье в ветхом и аварийном жилье. Такие данные привёл министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский. Он рассказал о дополнительных мерах государственной поддержки переселенцев из аварийного жилья в регионе.
«У нас есть поручение президента Владимира Путина вытащить людей из трущоб, и чтобы объёмы аварийного жилья больше не увеличивались. Общий жилой фонд в регионе – это 53,4 тыс. жилых домов площадью 195 млн. кв. м. Фактическое число проживающих – около 7,5 млн граждан. Ветхое и аварийное жильё – это 16 тыс. многоквартирных домов и почти 19 млн. «квадратов», где фактические проживают около 1 млн. наших граждан. Площадь ветхого и аварийного жилья от общего жильного фонда Московской области составляет 10%», – сказал Туровский на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами муниципалитетов.Министр напомнил, что в государственную программу входят дома, признанные аварийными до 1 апреля текущего года.
«Сейчас в неё включено 693 тыс. кв. м. и почти 18 тыс. помещений, в которых проживают 43 тыс. человек. Расселение осуществляется за внебюджетные и бюджетные источники финансирования. Реализация госпрограммы за бюджетные источники запланирована до 2030-го, за внебюджетные – до 2032 года», – отметил Туровский.Как подчеркнул министр, основной механизм расселения – быстрое строительство домов. Он предложил вернуться к господдержке переселенцев в виде сертификата.
«Для расселения необходимы быстрые решения. Поэтому предлагаем вернуться к такой практике государственной поддержки, как сертификат. В 2024 году мы расселили более 2,2 тыс. человек с 42 тыс. кв. м. аварийного жилья. Это позволило за два – три месяца перевезти людей из аварийного фонда в современное, новое жильё», – рассказал министр.По словам Туровского, сертификат – это быстро. Все операции позволяют всего за месяц переехать людям из аварийного фонда в новое жильё.
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