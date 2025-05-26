Воробьёв призвал продолжить практику сертификатов при расселении аварийных домов

Андрей Воробьёв: (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Выдача жилищных сертификатов при расселении аварийного жилья хорошо зарекомендовала себя в Подмосковье, поэтому нужно продолжать такую практику. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. На совещании с руководящим составом правительства и главами округов он обсудил расселение аварийного фонда в Московской области.
Площадь ветхого и аварийного жилья в Подмосковье составляет 10% от всего жилого фонда. Это более 16 тыс. домов и свыше 930 тыс. жильцов.
В госпрограмму переселения сейчас включены дома, признанные аварийным до 1 апреля 2025 года. В Подмосковье это почти 18 тыс. помещений, где проживают около 43 тыс. человек. Как отметил губернатор, в работе по расселению важны умные решения. Одно из них – жилищный сертификат. В прошлом году им воспользовались более 2,2 тысяч человек. Было расселено 42 тыс. кв. м. аварийного жилья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Выдача сертификата предусматривает всего шесть шагов, рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воспользоваться сертификатом могут люди, дома которых признаны аварийными и включены в госпрограмму. Право собственности должно быть приобретено до признания здания аварийным и подлежащим сносу, за исключением наследства. Другое условие – на дату признания дома аварийным у переселенца не должно быть права собственности на другое жилое помещение.
Стоимость квадратного метра расселяемой площади – 174 839 рублей. Компенсация не менее чем за 28 кв. м. – почти 4,9 млн рублей. Это минимум, который человек получит, даже если его жильё меньшей площади.
Жители могут приобрести по сертификату готовое жильё в новостройке на территории любого подмосковного округа – с отделкой, без отделки или в ипотеку. Кроме того, переселенцы могут купить жилье меньшей площади. Но ля этого им нужно соблюсти нормы постановки на учёт в качестве нуждающегося. Остаток выкупной собственности можно потратить на улучшение жилищных условий – сделать ремонт, купить кухню или потратить деньги по своему усмотрению.
Заявления на выдачу сертификата в Подмосковье будут принимать с 1 июня по 1 августа 2этого года. А реализовать его можно до 1 октября.
Читайте также:
Выдача сертификата позволит за месяц переехать из аварийного жилья в новое
В Ступино переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир
Воробьёв рассказал о плюсах электронного жилищного сертификата для детей-сирот
«У нас большое количество людей до сих проживает в аварийном жилье. В рамках нацпроекта реализуется программа переселения из таких домов. Задача – максимально ускорить этот процесс. Недавно мы были пионерами по внедрению жилищного сертификата. Эта практика хорошо себя зарекомендовала. Сертификат позволяет семье, живущей в аварийном доме, где условия, мягко скажем, не соответствуют современным, не ждать четыре или пять лет, потому что именно столько готовится площадка и строится дом, а значительно раньше переехать в новое жильё», – пояснил Воробьёв.По его словам, в Подмосковье дают возможность переехать в уже готовые квартиры. В области ещё существуют домов, которые не признаны аварийными, однако условия проживания там оставляют желать лучшего. Поэтому важно ещё раз посмотреть, где есть такое жильё.
В госпрограмму переселения сейчас включены дома, признанные аварийным до 1 апреля 2025 года. В Подмосковье это почти 18 тыс. помещений, где проживают около 43 тыс. человек. Как отметил губернатор, в работе по расселению важны умные решения. Одно из них – жилищный сертификат. В прошлом году им воспользовались более 2,2 тысяч человек. Было расселено 42 тыс. кв. м. аварийного жилья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Выдача сертификата предусматривает всего шесть шагов, рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
«Переселенец подаёт заявление в администрацию своего округа – это один день. Она заказывает выписку из ЕГРН, чтобы проверить наличие другого жилья на момент признания дома аварийным, проверяет дату сделки. На это уходит пять дней. Далее администрация проводит оценку квартиры, чтобы понять, какой будет её выкупная стоимость. После этого определяется стоимость сертификата и озвучивается переселенцу – это семь дней. На эту сумму он сам подбирает квартиру в новостройке, приходит в администрацию, и мы оплачиваем жильё. Это пять дней», – перечислил Туровский.По его словам, последний этап – оформление прав на новую квартиру и подписание договора мены, чтобы государству перешло его аварийное жильё, занимает семь дней. Таким образом, в течение всего месяца жители аварийных домов могут переехать в современное и комфортное жилье, не дожидаясь строительства дома.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воспользоваться сертификатом могут люди, дома которых признаны аварийными и включены в госпрограмму. Право собственности должно быть приобретено до признания здания аварийным и подлежащим сносу, за исключением наследства. Другое условие – на дату признания дома аварийным у переселенца не должно быть права собственности на другое жилое помещение.
Стоимость квадратного метра расселяемой площади – 174 839 рублей. Компенсация не менее чем за 28 кв. м. – почти 4,9 млн рублей. Это минимум, который человек получит, даже если его жильё меньшей площади.
Жители могут приобрести по сертификату готовое жильё в новостройке на территории любого подмосковного округа – с отделкой, без отделки или в ипотеку. Кроме того, переселенцы могут купить жилье меньшей площади. Но ля этого им нужно соблюсти нормы постановки на учёт в качестве нуждающегося. Остаток выкупной собственности можно потратить на улучшение жилищных условий – сделать ремонт, купить кухню или потратить деньги по своему усмотрению.
Заявления на выдачу сертификата в Подмосковье будут принимать с 1 июня по 1 августа 2этого года. А реализовать его можно до 1 октября.
Читайте также:
Выдача сертификата позволит за месяц переехать из аварийного жилья в новое
В Ступино переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир
Воробьёв рассказал о плюсах электронного жилищного сертификата для детей-сирот
Лора Луганская