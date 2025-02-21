Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы

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В правительственном Aurus Senat, попавшем в ДТП Красной площади, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, она не пострадала, пишет Mash.
Напомним, правительственный Aurus Senat попал в ДТП недалеко от Красной площади. Авария произошла на улице Воздвиженка. Столкнулись три автомобиля — Aurus и два Mercedes. В результате ДТП пострадал один человек, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи. По информации Mash, в правительственном автомобиле находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Известно, что она не пострадала. Однако травмы получил её водитель.
После ДТП Лут пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу.
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На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи. По информации Mash, в правительственном автомобиле находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Известно, что она не пострадала. Однако травмы получил её водитель.
После ДТП Лут пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу.
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Элина Позднякова