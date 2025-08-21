В Химках ливень превратил парковку «Ашана» в озеро с плавающими машинами

21 августа 2025, 00:08

Подземный паркинг гипермаркета в Химках затопило из-за ливня

Фото Telegram: t.me/tipkhimki

В подмосковных Химках во время ливня затопило подземную парковку гипермаркета «Ашан», территория которой превратилась в водную гладь с плавающими автомобилями и электросамокатами. Инцидент произошёл 20 августа, о чём сообщил местный Telegram-канал «Типичные Химки».