В Химках ливень превратил парковку «Ашана» в озеро с плавающими машинами
В подмосковных Химках во время ливня затопило подземную парковку гипермаркета «Ашан», территория которой превратилась в водную гладь с плавающими автомобилями и электросамокатами. Инцидент произошёл 20 августа, о чём сообщил местный Telegram-канал «Типичные Химки».
Ливневые воды начали активно заливать подземный паркинг гипермаркета «Ашан» в Химках, что привело к его полному затоплению. Видео с места происшествия показывает, как машины и электросамокаты перемещаются по воде, поднимая волны. Это уже не первый случай подобных подтоплений в регионе — в июле дождевой водой затопило торговый центр «Кунцево Плаза» в Москве, где вода водопадом стекала с потолка, а сотрудникам пришлось собирать её мусорными контейнерами.
Сильные ливни в начале августа также вызвали серьёзные подтопления в других подмосковных городах. В Жуковском, Раменском и Одинцове дороги превратились в полноводные реки, а автомобили погрузились в воду по колёса. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Северной столице, где жителям Колпино пришлось переплывать лужи на надувных лодках.
Проблема затоплений в Химках имеет системный характер. Так, в апреле 2018 года из-за паводков был подтоплен целый жилой квартал, где вода залила дворы, подземные парковки и подвалы. Местные жители тогда жаловались, что ливневая канализация не справляется с нагрузкой, а администрация города возлагала вину на застройщиков, которые нарушили технические условия водоотведения.
