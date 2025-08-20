Мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак в российском регионе

20 августа 2025, 22:31

Мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак на Кубани

Фото: istockphoto/Milan Krasula

В Краснодаре двое бойцовых собак напали на мужчину; пострадавший попал в реанимацию, сообщает Telegram‑канал «Краснодар Телетайп».