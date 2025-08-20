Мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак в российском регионе
В Краснодаре двое бойцовых собак напали на мужчину; пострадавший попал в реанимацию, сообщает Telegram‑канал «Краснодар Телетайп».
По данным источника, нападение произошло 20 августа на Чепигинской улице: животные сбежали из частного дома и набросились на проходившего мимо мужчину. Очевидцы отбили его с помощью камней и швабры. На опубликованных кадрах видно мужчину, лежащего в крови, рядом находятся медики.
Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован и помещён в реанимацию. Ему уже сделали операцию; врачи борются за сохранение пальцев рук и лечат повреждения ног, предстоит ещё одна хирургическая операция.
Собак забрала хозяйка. По данным канала, эти животные ранее уже нападали на людей.
