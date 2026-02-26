В Химках мошенники выманили у 11-летней девочки 590 000 рублей её родителей

26 февраля 2026, 19:32

оригинал Фото: istockphoto / Diy13

Химкинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у женщины свыше 590 000 рублей через её дочь. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть полиции в городе Химки обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила более чем в 590 000 рублей.

«11-летняя дочь заявительницы познакомилась в интернете с молодым человеком, который в ходе переписки попросил отправить ему фото ближайшего торгового центра. Девочка выполнила эту просьбу. После этого собеседник сообщил, что пишет с Украины, и на территории ТЦ будет совершено противоправное деяние», – сообщила Петрова.

«Они убедили девочку передать все хранящиеся в сейфе сбережения её родителей некоему «доверенному лицу» для проверки происхождения денег. Девочка выполнила инструкции, но позже поняла, что её обманули, и рассказала всё матери. Та обратилась в полицию», – добавила представитель подмосковного МВД.