В Химках мошенники выманили у 11-летней девочки 590 000 рублей её родителей
Химкинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у женщины свыше 590 000 рублей через её дочь. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть полиции в городе Химки обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила более чем в 590 000 рублей.
«11-летняя дочь заявительницы познакомилась в интернете с молодым человеком, который в ходе переписки попросил отправить ему фото ближайшего торгового центра. Девочка выполнила эту просьбу. После этого собеседник сообщил, что пишет с Украины, и на территории ТЦ будет совершено противоправное деяние», – сообщила Петрова.Впоследствии несовершеннолетняя получила звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые запугали ребёнка уголовным преследованием.
«Они убедили девочку передать все хранящиеся в сейфе сбережения её родителей некоему «доверенному лицу» для проверки происхождения денег. Девочка выполнила инструкции, но позже поняла, что её обманули, и рассказала всё матери. Та обратилась в полицию», – добавила представитель подмосковного МВД.В результате был задержан 18-летний житель Люберец, исполнявший в преступной схеме роль курьера. В отделе полиции он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Химкинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определённых действий. Полицейские устанавливают соучастников задержанного и выявляют его причастность к аналогичным эпизодам.