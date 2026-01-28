В Пушкинском задержали курьера мошенников, похитивших выплату у участника СВО

28 января 2026, 16:42

оригинал Фото: istockphoto / Aleksandr Potashev

В городском округе Пушкинский полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у мужчины выплату за участие в спецоперации. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть Ивантеевского отдела полиции поступило заявление от 25-летнего участника СВО о мошенничестве. Сумму ущерба он оценил в 4,9 млн рублей.

«Установлено, что потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга. Он убедил мужчину, что его персональными данными завладели мошенники, а для сохранения сбережений нужно передать их доверенному лицу для декларирования. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 26-летнего москвича, который исполнял в преступной схеме роль курьера», – отметила Петрова.