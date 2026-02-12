Два жителя Подмосковья получили по 18 лет колонии за поджоги электропоездов
Московский суд приговорил двоих жителей Подмосковья к 18 годам колонии за поджог электропоездов. Об этом 11 февраля сообщили в Telegram-канале «Московская межрегиональная транспортная прокуратура».
По данным следствия, в конце декабря 2024 года молодые люди за денежное вознаграждение облили бензином и подожгли два электропоезда — возле железнодорожных станций Лобня и Дмитров. Отмечается, что они действовали по указанию куратора.
«Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительныйПервые три года осуждённые проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. После освобождения суд ограничит их свободу ещё на два года.
приговор двоим уроженцам Московской области. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в материале.
