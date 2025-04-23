В Химках провели антинаркотическую акцию для старшеклассников

В преддверии школьных экзаменов мошенники снова начали использовать схему, в рамках которой предлагают приобрести «реальные ответы» на ОГЭ и ЕГЭ, а в результате получают личные данные покупателя, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.