В Химках провели антинаркотическую акцию для старшеклассников

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Антинаркотическую акцию провели для учеников старших классов одной из школ городского округа Химки сотрудники полиции, мероприятие было организовано совместно с благотворительным фондом «Защити детей от наркотиков», сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Представитель фонда Евгений Кобзев рассказал ребятам, как меняется жизнь человека и его отношения с окружающими после приёма наркотиков. Особое внимание он делили стадиям формирования зависимости и тому, какие эмоции им сопутствуют», — говорится в сообщении.А инспекторы Отдела по делам несовершеннолетних объяснили старшеклассникам, за какие деяния в сфере оборота наркотиков им грозит административная ответственность или уголовное преследование.
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