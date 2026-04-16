В Подмосковье подготовили координаторов волонтёров для голосования по благоустройству

В Московской области подготовили более 100 координаторов волонтёров проекта ФКГС
Свыше 100 координаторов волонтёрского корпуса всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды» прошли обучение в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.
Координаторы помогут организовать работу волонтёров на местах.
«Наши волонтёры станут главными навигаторами для тысяч жителей: они расскажут о проектах благоустройства, помогут разобраться, как принять участие в голосовании. В этом году мы делаем особый акцент на системной работе: каждый координатор проходит глубокое погружение в алгоритмы проекта, чтобы затем транслировать эти знания в своём округе», — рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.В министерстве напомнили, что «Формирование комфортной городской среды» — это федеральная программа, в рамках которой жители сами выбирают общественные пространства, где проведут благоустройство. В список попадут проекты, собравшие большинство голосов на народном онлайн-голосовании, которое будет проходить с 21 апреля по 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Заявки на участие в проекте в качестве волонтёра принимаются до 5 июня. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе volonter.mosreg.ru и подтвердить участие на федеральном портале «Добро.рф».
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. В него входит страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, предоставление грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.